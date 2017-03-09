У Тернопіль повертається зима, раніше, ніж очікувалося

Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує різке похолодання з 10 до 20 березня.

Про це на прес-конференції повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова, передають Українські Новини.

За інформацією Yahooweather, від завтра температура повітря в Тернополі знизиться до 0 градусів вночі, 4, 6 – вдень. У суботу прогнозують сніг.

За словами Вазіри Мартазінової, наприкінці березня очікується різке підвищення температури. Вона прогнозує середньодобову температуру на +10 градусів (орієнтовно +14-+15 градусів вдень) у квітні до кінця місяця, коли очікується похолодання. У травні температура може досяги +25 до +30 градусів вдень, +14 градусів вночі в першій половині місяця.

Вона додала, що до третьої декади очікується різке зниження температури, можливі заморозки вночі. За словами Мартазинової, в червні очікується дуже нестійка погода.