У Тернопіль привезли композицію з мільйон зерен (фото)

Коли ми говоримо про Голодомор, вживаємо безліч цифр: за червень місяць 1933 року в Україні померло 840 000 осіб, від голоду в Україні вимерла чверть селянства – не менше 7 000 000 осіб, надсмертність внаслідок Голодомору становила 3 942 500 осіб, 1 122 000 осіб не народилось через геноцид.

Але мова йде не про цифри чи підрахунки, а про людські життя.

Чи можна уявити 3 942 500 смертей, 7 000 000 смертей?

З 17 березня по 7 квітня 2017 р. у Картинній галереї Тернопільської обласної організації національної спілки художників України відбуватиметься особлива виставка в рамках мистецького проекту «163»

Автор ідеї, архітектор, митець Ростислав Бортник за допомогою зерна (найбільшого багатства України) та творчих методів (сучасного мистецтва) матеріалізує ці цифри і пропонує наочно побачити масштаби втрат України внаслідок Голодомору.

Перебуваючи в галереї кожен один на один опиняється в приміщенні із мільйонами зерен. ОДНА ЗЕРНИНА -ОДНА ЛЮДИНА. 192639385 де кожна зернина символізує життя.

163?

Цю відповідь кожен має знайти самостійно.