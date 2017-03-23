Новини Тернополя 

У Тернопіль приїде відомий письменник Марк Лівін

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23 березня у Тернопіль приїде відомий український письменник-прозаїк Марк Лівін. Він лауреат літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (за 2012 рік) та відомий своїми книгами «Життя та інша хімія», «Люди погоди», «Бабине літо», тощо.

Організатори інтригують, що очікуються «розмови про літературу та не тільки про неї»

Зустріч з письменником відбудеться у Тернопільській Кнайпі 1540, початок заходу о 19.00 год. Вхід вільний.

Довідка:  Зустрічі з митцями відбуваються у рамках проекту «Їдка суміш» – це серії заходів, організованих Мистецьким фестивалем “Ї” для того, аби більше популяризувати сучасну літературу та підготувати вас до всього прекрасного, що буде на фестивалі 12-14 травня.

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