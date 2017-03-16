Новини Тернополя 

У тернопільській мерії кажуть, що сквер на Куліша забудовувати не збираються

Maryana Прокоментуй!

Сквер на бульварі Куліша належить до території культурної та спортивної зони. Відтак, поширена інформація активістами з організації «Демальянс» щодо можливої забудови цієї ділянки житловими будинками є неправдивою.

За інформацією управління архітектури, містобудування, кадастру та відділу земельних ресурсів міської ради, згідно з планом зонування сквер на бул. Куліша належить до культурної та спортивної зони. Міська рада Тернополя не приймала жодних рішень щодо будівництва житлових будинків на цій території.

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