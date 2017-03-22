У тернопільського пенсіонера викрали майже 600 000 гривень

18 березня до Теребовлянського відділу поліції звернувся пенсіонер. Чоловік повідомив, що напередодні, близько 21:00 до приміщення його житлового будинку проникло троє невідомих, нанесли йому один удар в область голови, зв’язали та обікрали.

За інформацією потерпілого, злодії зі сховку викрали 594 тисячі гривень та дві тисячі доларів США. Після цього невідомі покинули помешкання пенсіонера.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці припускають, що до будинку невідомі проникли, віджавши металопластикове вікно. Працівники поліції опитують потерпілого та встановлюють усі деталі нападу.