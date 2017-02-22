У тернопільської пенсіонерки ця шахрайка вкрала всі гроші (фото)

Сімсот євро та тисячу двісті гривень віддала 58-річна тернополянка невідомій жінці. Непрохана гостя, яку потерпіла впустила до помешкання, виявилася шахрайкою.

Незнайомка з маленькою дівчинкою постукали у двері помешканнятернополянки 20 лютого близько обіду та попросила склянку води дитині. Сердечна жінка винесла напитися, а жінка, пильно глянувши на господиню, завела розмови про пороби. Запевнила, що та хворіє від порчі, яку наведено на всю родину, однак цьому можна зарадити. Перелякана жінка впустила незнайомку з дитиною до хати. Та випитала про всі біди та повідомила, що прокляття лежить на грошах, які господиня зберігає в хаті. Жінка принесла усі заощадження, а далі…нічого не пам’ятає.

Потерпіла пригадує, що прийшла до тями на кухні. Виявилося, що від часу візиту ворожки минуло вже дві години. Гостя давно покинула помешкання, а з нею з квартири пропали й усі гроші. Жінка кинулася телефонувати в поліцію. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження

Проведеними оперативно-профілактичними заходами поліцейським вдалося встановити особу зловмисниці. Нею виявилася 43-річна Білоус ЗаремаДмитріна мешканка міста Сміла Черкаської області.

Працівники поліції звертаються до мешканців області з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження підозрюваної за тел. 0352 27-11-70 або на оперативну лінію 102.