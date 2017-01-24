Новини Тернополя 

У тернопільський дитсадок заліз п’яниця

Maryana Прокоментуй!

«У приміщення дитячого садка заліз невідомий, виламавши двері, та заснув всередині», – такий виклик отримали патрульні поліцейські 23 січня, близько опівночі.

Приїхавши на місце події, на вулицю Богдана Лепкого, інспекторів зустрів охоронець дошкільного закладу і вказав на правопорушника.

На запитання інспекторів невідомий не зміг пояснити як він опинився тут. Громадянин знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Результат освідування у медичному закладі становив 2,97 проміле. А це майже у 15 разів перевищувало допустиму норму.

Можливо Вам сподобається:

Тернопільський священик про зустрічі з родинами загиблих в АТО: «Люди, як і раніше переживають біль, але по-іншому його висловлюють»

Irena Вимкнено

У Тернополі машина збила підлітка

Maryana Вимкнено

Сім'ї загиблих учасників АТО з Тернопільщини отримають житло

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *