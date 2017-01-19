У Тернополі багатодітна мати хотіла “нажитися” на чужому

З камери схову в торгово-розважальному центрі зникли шуба та куртка, залишені відвідувачами. Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили особу, що привласнила чужий верхній одяг. Нею виявилася багатодітна мати з села Соборне Тернопільського району.

Зі слів підозрюваної, того дня вона зайшла до супермаркету, що в Подолянах, аби купити продукти харчування. Традиційно підійшла до камер схову, де відвідувачі залишають свої особисті речі. Каже, всі комірки були зайняті, відчиненою була лише одна. Жінка відхилила дверцята і побачила там згорнуті куртку та шубу. Найімовірніше, ті, хто залишив свій верхній одяг, забули замкнути камеру схову.

Поведінка жінки виявилася дивною. Замість покликати охоронців і повідомити про виявлений чужий одяг, вона засунула в комірку свою сумку, замкнула дверцята і пішла за покупками. Затоварившись, повернулася і забрала, окрім своїх речей, ще й забутий верхній одяг. Потерпілі оцінили вартість краденого у п’ять та дві тисячі гривень.

Багатодітна мати стверджує, що наміру привласнювати чужі речі не мала, хотіла дати оголошення про повернення шуби та куртки, проте з умовою – отримати винагороду. Та поліцейські випередили її, вилучивши крадене в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною третьою статті 185 ККУ. Досудове розслідування триває.