У Тернополі біля Збаразького кільця пропала дівчинка (оновлено)

У Тернополі пропала неповнолітня дівчинка – Пашко Анастасія-Діана Василівна, 2003 року народження. Із заявою про її зникнення звернулася до поліції 2 березня о шостій ранку її мама.

По тривозі були підняті працівники поліці Тернопільщини.

На зріст дівчинка близько 160 см, середньої тілобудови. Була одягнута в синю балонову куртку, сіру шапку, чорні джинси та чорні черевики. Востаннє її бачили напередодні, 1 березня, о 20:00 на Збаразькому кільці.

Хто бачив дитину або володіє інформацією про її місцеперебування, просимо негайно повідомити Тернопільський відділ поліції за телефоном (0352)27-11-70, 27-12-58, (067)471-66-23 або на лінію “102″.

Дівчинку, яку вранці розшукували працівники поліції, знайшли поблизу залізничного вокзалу у Тернополі. Її помітив один з патрулів, який займався пошуком неповнолітньої.

Дитину оглянуть медики. Правоохоронці з’ясовують причини її відсутності та встановлюють місце перебування впродовж ночі.