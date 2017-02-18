Новини Тернополя 

У Тернополі Блаженніший Святослав молився перед іконою Лику Христового

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17 лютого Блаженніший Святослав, Предстоятель УГКЦ, у рамках пастирського візиту відвідав Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Першоієрарх вшанував чудотворну ікону Лику Христового (Мандиліон з Едесси), яка цими днями перебуває на Тернопільщині.

fgtСьогодні, у Заздрості, родинному Патріарха Йосифа, відбулася Архиєрейська Божественна Літургія з нагоди 125-ліття від дня його народження, яку очолив Предстоятель УГКЦ. Завтра, 18 лютого, Глава УГКЦ проведе зустріч зі студентами та викладачами Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського. Блаженніший Святослав дасть відповідь на запитання. Вхід до актового залу вільний. Початок об 11.00.

 

прес-служба архиєпархії

світлина о. Петра Порохонька

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