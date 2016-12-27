У Тернополі буде більше “сонячних” дерев

Як розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Оксана Ілліч, роботи із встановлення «Сонячних дерев» для зарядки мобільних пристроїв виконуються в парку імені Тараса Шевченка на набережній зі сторони вулиці Білецької та біля причалу Тернопільського ставу.

Як зазначила фахівець, від «дерева», яке живитиметься сонячною енергією, тернополяни зможуть зарядити свої гаджети.