Новини Тернополя 

У Тернополі буде більше “сонячних” дерев

Maryana Прокоментуй!

Як розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Оксана Ілліч, роботи із встановлення «Сонячних дерев» для зарядки мобільних пристроїв виконуються в парку імені Тараса Шевченка на набережній зі сторони вулиці Білецької та біля причалу Тернопільського ставу.

Як зазначила фахівець, від «дерева», яке живитиметься сонячною енергією, тернополяни зможуть зарядити свої гаджети.

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