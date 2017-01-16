Новини Тернополя 

У Тернополі чоловіка за кулемет посадили на чотири роки

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Реальна покарання за зберігання кулемета у міській квартирі отримав тернополянин.

Тернопільський міськрайонний суд, погодившись із позицією прокурора, призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі за ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тернополянину, котрий зберігав у міській квартирі вогнепальну зброю, привезену з АТО –ручний кулемет конструкції Калашникова.

Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у суді у кримінальному провадженні за ч.1 ст.263 КК України здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.

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