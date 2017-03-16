Новини Тернополя 

У Тернополі cпіймали чоловіка, який відкрито обкрадав дітей

Maryana Прокоментуй!

14 березня тернопільські правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного у пограбуванні двох дітей 12-ти і 9-ти років. Молодик посеред білого дня на безлюдній вулиці відкрито викрав у школярів мобільні телефони.

Зібравши усі необхідні докази та оголосивши фігуранту підозру, поліцейські скерували провадження до суду.

Вчора Феміда сказала своє слово. Грабіжнику, який спокусився на майно беззахисних дітей, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 6 тисяч гривень.

На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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