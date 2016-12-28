У Тернополі далі орудують автозлодії

В чималу халепу потрапив мешканець Львівщини. Чоловік приїхав до Тернополя придбати запчастини. Допоки з продавцем на ринку оглядали товар, злодії викрали з автомобіля «Мерседес Спринтер» усі гроші – 67 тисяч гривень. Автівка залишилися неушкодженою, тож найімовірніше злодії відімкнули замки спеціальним пристроєм.

Потрапив до рук автозлодія і дороговартісний планшет вартістю 22 тисячі гривень. Його безпечний тернополянин власник «Тойота Ленкрузер» залишив на сидінні іномарки поблизу торгового закладу. Чим одразу і скористалися злодії.

Пошкоджений транспорт та відсутність магнітоли і відео реєстратора виявив уранці ще один мешканець обласного центру. Злодії вибили вікно та викрали усе цінне.