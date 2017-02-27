У Тернополі дали гроші на стерилізацію собак

На черговій сесії Тернопільської міської ради внесено зміни у бюджет Тернополя на 2017 рік. Зі слів міського голови Сергія Надала, у зв’язку з внесеними змінами до податкового законодавства було збільшено план надходжень до міського бюджету у сумі 16 025 тис. грн.

Тому за рахунок перевиконання міського бюджету та розподілу невикористаних коштів у 2016 році на фінансування галузей додатково направлено 70 883,6 тис.грн.

«Для заробітної плати працівникам бюджетної сфери спрямовано додатково 17,4 млн. грн., на пільгове перевезення у електротранспорті Тернополя – майже 3 млн. грн., додатково направлено кошти на виплату заробітної плати педагогам – 24,36 млн. грн., – розповідає Сергій Надал. – Також направлені кошти на фінансування загальноміських програм у розмірі 2,3 млн. грн.»

Майже 32 млн. грн. буде спрямовано на капітальні видатки, серед яких на капітальний ремонт житла, на програму термомодернізації, капітальний та поточний ремонт доріг, міжквартальних проїздів, на освітлення пішохідних переходів, утримання центру стерилізації собак і т.д.