У Тернополі депутати БПП підтримали зниження податків

У Тернополі підприємці другої групи платитимуть 15 відсотків від прожиткового мінімуму (480 грн в місяць, а не 640, як планувалось). Рішення про внесення змін до рішення «Про місцеві податки і збори» прийняли сьогодні, 24 лютого, на сесії Тернопільської міської ради.

Через зміни в Податковому кодексі по ставках єдиного податку, виконавчий комітет ініціював проект про внесення відповідних змін і доповнень до рішення Тернопільської міськради «Про місцеві податки і збори». У ньому пропонувалось, що ставка єдиного податку для першої групи підприємців становитиме 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму, а для другої групи – 20 відсотків від розміру мінімальної зарплати.

Депутати Тернопільської міськради від фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» підтримали позицію щодо зниження ставки єдиного податку у другій групі до 15 відсотків.

«Наша фракція підтримала зниження ставки на 5 відсотків. Це дасть можливість підприємцям, які працюють у другій групі оподаткування, зекономити і використати для розвитку свого бізнесу у цьому році 8 млн гривень. Ми усвідомлюємо, що міський бюджет отримає менше коштів на вище зазначену суму, але, важливо, що підприємці використають ці гроші як резерв подальшого розвитку свого бізнесу. Це позитивно сприятиме на загальну суспільно-економічну ситуацію. Адже ці кошти дадуть можливість місцевим підприємцям наростити обсяги власного бізнесу та створити нові робочі місця», – каже секретар Тернопільської міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада. – «Цим ми продовжуємо підтримувати малий і середній бізнес, так само як ще в 2016 році ми підтримали автоматичне продовження договорів оренди для бізнесу».