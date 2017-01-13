Новини Тернополя 

У Тернополі дівчина звабила чоловіка і викрала у нього всі гроші

Maryana Прокоментуй!

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру із заявою, що у нього невідома особа викрала чотирнадцять тисяч гривень. Гроші зникли в готелі.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні тернополянин познайомився з 23-річною жителькою Франківщини. Аби спільно провести час, винайняв номер в готелі «Галичина». За свою легковажну поведінку чоловік заплатив сповна. Коли він задрімав пасія обшукала кишені кавалера, вигребла усі гроші і зникла.

Зловмисницю поліцейські розшукали. У скоєному жінка зізналася, проте повернути краденого не змогла, адже, з її слів, за два дні встигла витратити всі 14 тисяч гривень.

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