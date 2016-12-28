У Тернополі до 20 січня триватиме різдвяна виставка

До 20 січня в Українському домі «Перемога» Тернополя триватиме новорічно-різдвяна виставка «Різдвяна казка».

На виставці представлені кращі роботи учнів і вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області – учасників обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет», яка відбувалася на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Представлені роботи у номінаціях«Дідух, різдвяна атрибутика», «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика», «Новорічна композиція «Різдвяна казка» та «Стилізована ялинка»