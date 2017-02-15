У Тернополі ледь не загорілася багатоповерхівка

14 лютого о 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у під’їзді одного із багатоквартирних будинків на вулиці Петлюри відчувається сильний запах диму.

На місце події негайно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у складі 4-ох чоловік особового складу.

У ході розвідки виявлено запах диму із квартири на 9 поверсі. Вогнеборці здійснили провітрювання приміщення, забезпечивши допуск працівників поліції.

Причина події — пригорання їжі.