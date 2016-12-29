У Тернополі масово “закриваються” підприємці

Днями Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», відповідно до якого фізичні особи-підприємці (ФОП) з 1 січня будуть платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 грн., навіть якщо тимчасово не отримують прибутку.

У зв’язку з цим підприємці Тернополя звертаються у відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців міської ради, щоб припинити підприємницьку діяльність. Наразі там утворилася велика черга.

«Усі працівники нашого відділу працюють з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і зобов’язані фіксувати у ньому всі реєстраційні дії. Сьогодні з 11 год. до 14.00 год. ми не приймали документи через технічні проблеми реєстру. Наразі система знов запрацювала, ми відновили прийом документів, але немає гарантії, що технічні проблеми з реєстром не повторяться», – пояснює начальник відділу державної реєстрації Євгенія Береш.

У зв’язку з цією ситуацією сьогодні. 29 грудня, робочий день працівників відділу державної реєстрації у Тернополі продовжено до 19.00 год.