У Тернополі на 3 гектарах хочуть збудувати лижний комплекс!?

На базі спортшколи «Екстрім» планують звести лижні траси для тренувань спортсменів. Крок до цього зробили депутати на сесії міської ради, проголосувавши «за» надання комунальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім» дозволу на «упорядкування» землі.

– Про надання дозволу на складання проекту землеустрою земельної ділянки площею до 3 га для будівництва та обслуговування спортивного комплексу з інфраструктурними, адміністративно-побутовими приміщеннями за адресою вул. Тарнавського комунальному закладу СДЮСШ «Екстрім». Саме таку ініціативу внесла Федерація лижного спорту України, яка готова профінансувати виготовлення проектно-кошторисної документації для лижних трас і на придбання спеціальної машини, яка буде ті траси засніжувати, – йдеться у проекті рішення.

За словами заступника міського голови Леоніда Бицюри, це рішення стосувалося закріплення земельної ділянки за школою, тобто ніхто її нікуди не передавав чи переоформляв. Та поміж «технічним» рішенням депутати зачепили питання долі «Екстріму» в цілому.

До слова, грандіозні плани щодо спуску на вул. Тарнавського (відомого в народі як “стрільбище”) влада міста виношувала кілька років. Та розпочати реалізацію проекту вдалося лише з третьої спроби. Саме стільки разів мерія оголошувала конкурс на пошук інвестора для будівництва та модернізації гірськолижної траси навпроти 11-ої школи, яку вихованці школи віднедавна використовували для тренувань, а пересічні тернополяни – для розваг: каталися на лижах, санках тощо.

Двічі претенденти, попередньо взявши участь у проекті, відмовлялися від нього, так і не розпочавши робіт. Тому коли наприкінці листопада 2013 року виконавчий комітет Тернопільської міськради оголосив чергового переможця та його готовність виконати частину робіт до нового 2014 року, це викликало у громадськості неабияку цікавість. Утім цього разу фортуна посміхнулася тернополянам. З невеликою затримкою, однак перші свої обіцянки інвестор виконав.

Так, завдяки інвесторам та працівникам гірськолижної школи «Екстрім», у Тернополі минулого року з’явився спортивно-розважальний комплекс «Савич-парк». Попередньо було обладнано і встановлено новий сучасний підйомник для лижників і сноубордистів. Згодом – електричні стовпи та прожектори для освітлення трас під час вечірнього катання. Проведено інтернет та встановлено веб-камеру, з допомогою якої відвідувачі мають можливість переглядати онлайн відеопотік подій, які відбуваються на схилах.

Леонід Бицюра каже, що керівник проекту «Савич-парк» Віталій Кирилов на днях має поїхати в Польщу за так званою «пушкою» для снігу. Чи привезе він її – під питанням, адже задоволення – не з дешевих. Крім того, зараз тривають переговори з Федерацією, які стосуються передачі частини обладнання лижній школі. Коли слова перейдуть у практику – також не відомо.

За словами представника лижної Федерації, який був присутній під час вирішення даного питання на сесії міської ради, в Україні найпопулярніші лижний фрістайл, гірські лижі і сноуборд, тому дуже важливо, щоб наші спортсмени тренувалися не за кордоном, а вдома. Тим паче, що ніде в Україні немає такого комплексу для тренувань, тому Тернопіль стане чудовим місцем для тренувань і нових спортивних звершень.

– Найбільше, що мене цікавить, – це будівництво приміщень для спортивної школи поблизу “Екстрім-парку”. Та все буде залежати від того, як Федерація передасть майно. Вони, до речі, пробували робити цей проект в інших містах, але там були певні нюанси, тому «замкнули» всі роботи на Тернополі. Підготовчі моменти доведено до кінця, далі як буде – побачимо, – підсумував пан Бицюра.

За словами Леоніда Бицюри, якщо б місту вдалося вирішити питання з приміщенням школи, «Екстрім» був би повноцінним самодостатнім закладом та кузнею передових спортсменів.

Тетяна Колеснік