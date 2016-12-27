У Тернополі на “Новорічному благодійному святі” збирали кошти для сиротинця

У Тернополі провели “Новорічне благодійне свято”, щоб зібрати кошти на подарунки для дітей-сиріт. Організувало захід Молодіжне крило тернопільського осередку “Блок Петра Порошенка “Солідарність” спільно з Громадською організацією “Тернопіль-це Європа”. Підтримали свято ТРЦ “Подоляни” та Тернопільська облдержадміністрація.

“Наш захід був поділений на кілька локацій. Шеф-кухар провів для дітей майстер-клас з розмалювання імбирно-медових пряників. Була також фото-зона, де був розміщений банер і усі охочі могли зробити новорічне фото. Окрім цього, діяла ярмарка, де можна було придбати і скуштувати солодощі. Від нашого молодіжного крила ми поставили окремий стіл, на якому розмістили приготовлені нами смаколики. Усі виручені з продажу кошти будуть спрямовані на потреби тернопільського сиротинця”, – каже голова молодіжного крила тернопільського обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка. «Солідарність» Юрій Питель.

До проведення благодійного свята долучилися вищі навчальні заклади міста, зокрема Тернопільський державний медичний університет та Тернопільський національний економічний університет. Незважаючи на складний графік студенти знайшли час на цей захід, спекли солодощі і представили свої кулінарні вироби на благодійному ярмарку.

У “Новорічному благодійному святі”, яке діяло у “Подолянах” упродовж дня, взяли участь понад півсотні дітей разом з батьками. Особливо зацікавило малечу майстер-клас від кухарів. Як серед дітей, так і серед дорослих чимало охочих було зробити новорічну фотографію. Активно долучилися тернополяни і до благодійного ярмарку. За словами Юрія Пителя, за виручені з продажу кошти купуватимуть необхідні речі для тернопільського дитячого сиротинця. Так молоді активісти привітають дітям-сиротам із новорічними святами.

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