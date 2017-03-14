У Тернополі невідомі розмалювали машини матюками

13 березня до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулися жителі кількох багатоповерхівок, що розташовані на масиві Бам, а саме: на вул. Київська, 15 Квітня, Братів Бойчуків. Містяни повідомили, що вночі невідомі особи розфарбували нецензурними словами їхні автомобілі. За вказаними адресами виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події з’ясувалося, що не усі потерпілі звернулися до поліції, дехто із власників пошкоджених автівок до приїзду правоохоронці самостійно змив фарбу. Поліцейські зафіксували правопорушення й відкрили за даним фактом кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу – хуліганство.

– Встановлено, що написи на автівках зроблено аерозольною фарбою з балончика, – повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. – На даний час вживаємо заходів для встановлення осіб, які скоїли ці хуліганські дії, вилучаємо відео з камер спостереження, опитуємо громадян.