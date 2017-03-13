Новини Тернополя 

У Тернополі обікрали аптеку

Maryana Прокоментуй!

Крадіжка сталася в одній з новобудов, що на проспекті Злуки в обласному центрі.

Невідома особа шляхом пошкодження металопластикових дверей проникла в приміщення аптеки, де здійснювалися ремонтні роботи, й викрала звідти дороговартісні електричні інструменти. Вартість втраченого керівник підприємства оцінив у 21 200 гривень.

Під час оперативно-профілактичних заходів оперативники кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий тернополянин. 25-річний зловмисник свою провину визнав і зізнався, що крадене перепродав.

Нині підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 ККУ.

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