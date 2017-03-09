Новини Тернополя 

У Тернополі обікрали новий супермаркет АТБ

Maryana Прокоментуй!

До поліцейських Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від охоронця супермаркету АТБ, що по вулиці Живова про те, що невідомо особа вчинила крадіжку двох банок ікри. Вартість краденого – майже триста гривень.

В ході оперативно-профілактичних заходів оперативники встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель райцентру Гусятин, 1991 року народження. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ.

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