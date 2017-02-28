У Тернополі обікрали “Сільпо”

Великі торгові супермаркети – місце постійного незаконного збагачення 33-річного тернополянина. Поліцейські вже не раз документували факти крадіжок, вчинені зловмисником. Крадене перепродував.

Цього разу зловмисника взяли за крадіжку сумішей для дитячого харчування. З прилавку торгового закладу «Сільпо» , що по вулиці 15 квітня, зловмисник поцупив дві банки «Нутрілон». Вартість краденого – майже тисяча гривень.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.