Новини Тернополя 

У Тернополі обікрали “Сільпо”

Maryana Прокоментуй!

Великі торгові супермаркети – місце постійного незаконного збагачення 33-річного тернополянина. Поліцейські вже не раз документували факти крадіжок, вчинені зловмисником. Крадене перепродував.

Цього разу зловмисника взяли за крадіжку сумішей для дитячого харчування. З прилавку торгового закладу «Сільпо» , що по вулиці 15 квітня, зловмисник поцупив дві банки «Нутрілон». Вартість краденого – майже тисяча гривень.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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