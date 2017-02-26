У зв’язку із опадами у Тернополі оголошено «жовтий рівень» системи оповіщення від 21.00 години вечора. Звертаємося до тернополян з проханням максимально забрати свій транспорт з доріг міста та утриматися від поїздок і без потреби не виїжджати приватним транспортом на вулиці.

Хоча снігові опади наразі несуттєві, та плюсова температура переходить у мінусову, а такі перепади температури спричиняють ожеледицю на дорогах. На вулицях міста працює спецтехніка. Підприємства, що обслуговують житловий фонд, зобов’язано, вжити заходів щодо посипання антиожеледною сумішшю. Також нагадуємо представникам ОСББ та суб’єктам підприємницької діяльності про те, що вони зобов’язані забезпечити очищення прилеглих територій та міжбудинкових проїздів для доступу до будівель технологічного транспорту та снігоочисної техніки.

Просимо тернополян забрати транспорті засоби з центральних вулиць, а також скоригувати свої маршрути. Щоб не ускладнювати процес прибирання та зробити його максимально якісним, просимо тернополян не паркувати автомобілі на узбіччях, тротуарах чи у інших заборонених місцях, адже це заважає процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.

Нагадуємо, що оповіщення надає можливість населенню завчасно скорегувати свої плани щодо подальших дій, а водіям -тимчасово прибрати автомобілі з маршруту слідування технологічного транспорту.

Також водіям рекомендується максимально уникати курсування автомобілем у цей час на вулицях, де проходить прибирання для забезпечення ефективної роботи технологічного транспорту та уникнення можливої ДТП. Вказана рекомендація не стосується спеціалізованого автотранспорту (карети швидкої допомоги, пожежних та поліцейських машин, тощо).

Кожен водій повинен максимально утриматись від стоянки автотранспортного засобу на проїзній частині вулиць у вечірній та нічний період доби та оперативно його прибрати після відповідного оповіщення міською радою.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР