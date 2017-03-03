У Тернополі оголосили конкурс для підприємців

Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів оголошено конкурс на право розміщення сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м. Тернополя та парків. Конкурс буде проведено 16 березня 2017 року о 10.00 год.

За додатковою інформацією усім бажаючим варто звертатися в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, вул. Коперника, 1, тел. 40 41 39.

Оголошення про проведення конкурсу на право розміщення

сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг

на території м. Тернополя та парків

Дата проведення конкурсу – 16.03.2017р.

Місце проведення конкурсу – управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.

Час проведення конкурсу – 10.00 год.

Для участі в конкурсі претендент не пізніше ніж за три дні до початку конкурсу подає:

– у відділ звернень та контролю документообігу заяву довільної форми на ім’я голови комісії з організації та розміщення сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м. Тернополя та парків;

– не пізніше наступного робочого дня після подання заяви в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів подає документи:

1. для погодження розміщення та облаштування сезонного об’єкта сфери торгівлі:

– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням видів діяльності (формує та долучає до пакету документів посадова особа управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів);

– ескіз естетичного оформлення місця облаштування та зовнішнього вигляду сезонного об’єкта сфери торгівлі із вказанням площі сезонного об’єкта сфери торгівлі;

– індивідуальні конкурсні пропозиції (подаються в закритих конвертах).

2. для погодження розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг:

– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням видів діяльності (формує та долучає до пакету документів посадова особа управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів);

– ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин);

– параметри, перелік та кількість ігрових спортивно-розважальних автоматів, спортивних, у тому числі силових, тренажерів, тирів, батутів; іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-вело-мобілів;

– індивідуальні конкурсні пропозиції (подаються в закритих конвертах).

Положення про розміщення та облаштування сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м. Тернополя та парків затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.12.2016р. №1105.

За додатковою інформацією звертатися в управлінні торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, вул. Коперника, 1, тел. 40 41 39.

Перелік місць для розміщення та облаштування сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м. Тернополя та парків

Парк «Національного відродження»

Cезонні об’єкти сфери послуг, відпочинку та розваг (атракціони):

– Біля алеї навпроти атракціонної зони (місце №3);

– Біля центрального фонтану (місце№5);

– Біля центрального фонтану (місце №6);

– Біля центрального фонтану (місце №7);

– Біля центрального фонтану (місце №8);

– Алея до дитячого майданчика (місце №9);

– Алея до дитячого майданчика (місце №10);

– Алея до дитячого майданчика (місце №11).

Торгові майданчики:

– Алея від вул. Чубинського до Співочого поля ліва сторона (місце №2).

Пересувні тимчасові споруди:

– Біля Співочого поля (місце №4);

Парк ім.Т.Г.Шевченка

Cезонні об’єкти сфери послуг, відпочинку та розваг (атракціони):

– Центральна алея (місце №3).

Торгові майданчики:

– Біля статуправління (місце №1);

– Біля недобудованого кафе «Соки-води» (місце №4).

Пересувні тимчасові споруди:

– Алея до «Дерева щастя» (місце №3);

– Біля фонтану (місце №11).

Парк «Топільче»

Cезонні об’єкти сфери послуг, відпочинку та розваг (атракціони):

– Алея від фонтану до готелю «Галичина» ліва сторона (місце №1);

– Алея від фонтану до готелю «Галичина» ліва сторона (місце №2);

– Алея від фонтану до готелю «Галичина» ліва сторона (місце №3);

– Алея від фонтану до готелю «Галичина» ліва сторона (місце №4);

– Алея від фонтану до Козацького острова права сторона (місце №6);

– Алея від фонтану до Козацького острова права сторона (місце №7).

Торгові майданчики:

– Алея біля зоокутка (місце №1);

– Алея біля зоокутка (місце №2);

– Алея біля зоокутка (місце №3);

Пересувні тимчасові споруди:

– Біля Козацького острова (місце №2);

– Алея між рестораном «Ноїв Ковчег» та мостом Козацького острова (місце № 7)

«Парк здоров’я»

Пересувні тимчасові споруди:

– Центральна алея (місце №1);

– Центральна алея (місце №2).

Пересувні тимчасові споруди на території міста:

1. вул. Микулинецька (біля авторинку);

2. мікрорайон Кутківці;

3. мікрорайон Пронятин.