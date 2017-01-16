У Тернополі організували нетиповий шаховий гурток “Хід конем”

Тернопільський #Medialab розпочинає нетиповий шаховий гурток “Хід конем”. Тренер – Володимир Мельник – кандидат в майстри спорту, багаторазовий переможець турнірів та чемпіонатів.

Заняття буде складатися з теоретичної частини, де будуть демонструватися стратегічні моменти гри і тактика, а також з практичної.

У програмі:

– Правила і ціль шахів

– Набуття навичок ставити мат

– Складові частини гри та їх особливості

– Основи тактики

– Основи стратегії

Запрошують любителів та професійних гравців, дорослих та дітей. Чекають в суботу, 21 січня, на 15:00 в Medialab (ПК Березіль, 2 пов, 18 каб.). Вартість заняття – 30 грн. з учасника.

Запис за тел. 096-467-03-52, тел. викладача 096-361-99-17.