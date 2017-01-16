У Тернополі організували нетиповий шаховий гурток “Хід конем”
Тернопільський #Medialab розпочинає нетиповий шаховий гурток “Хід конем”. Тренер – Володимир Мельник – кандидат в майстри спорту, багаторазовий переможець турнірів та чемпіонатів.
Заняття буде складатися з теоретичної частини, де будуть демонструватися стратегічні моменти гри і тактика, а також з практичної.
У програмі:
– Правила і ціль шахів
– Набуття навичок ставити мат
– Складові частини гри та їх особливості
– Основи тактики
– Основи стратегії
Запрошують любителів та професійних гравців, дорослих та дітей.
Чекають в суботу, 21 січня, на 15:00 в Medialab (ПК Березіль, 2 пов, 18 каб.). Вартість заняття – 30 грн. з учасника.
Запис за тел. 096-467-03-52, тел. викладача 096-361-99-17.