У Тернополі орудують “домушники” кавказької зовнішності

До поліцейських із заявою звернулася жителька обласного центру і повідомила, що з її квартири по вулиці Юності невідомі особи викрали майже три тисячі американських доларів, сім найменувань виробів із золота та ноутбук. Зловмисники проникли до помешкання потерпілої шляхом підбору ключа.

Зі слів сусідів потерпілої, того дня вони бачили поблизу будинку невідомих осіб кавказької зовнішності, але не зважили на це, і ніхто в поліцію не повідомив. А правоохоронці припускають, що, ці особи можливо й вчинили злочин. Слідчо-оперативні заходи із встановлення підозрюваних тривають, а правоохоронці закликають тернополян бути пильними та безпечними.

Керівник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк каже, що варто остерігатися й осіб ромської національності. Адже правоохоронці уже не раз доводили їхню причетність до крадіжок майна з під’їздів, сходових кліток, підвалів.

До слова, з 15 по 31 березня триває соціальна акція від поліції охорони “Квартира під охорону”. Основна її умова – зниження на 50% вартості виконання монтажних робіт. Для учасників АТО та членів родин загиблих діє знижка до 75 відсотків. Тому поліцейські радять тернополянам скористатися шансом і убезпечити своє помешкання від крадіїв.