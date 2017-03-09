Новини Тернополя 

У Тернополі перевіряють власників вогнепальної зброї

Maryana Прокоментуй!

З початку березня в області тривають профілактичні відпрацювання з метою стабілізації криміногенної ситуації та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Про перші результати операції поінформував заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик.

-У ході відпрацювань поліцейські перевіряють громадян на яких зареєстрована мисливська зброя та умови її зберігання. Станом на дев’яте березня маємо задокументовано факти добровільної здачі трьох одиниць вогнепальної зброї і майже сотні різнокаліберних набоїв. За місцем проживання перевірено майже дев’ятсот власників вогнепальної зброї. За результатами перевірки виявлено двадцять порушень адміністративного законодавства, зокрема, недотримання умов та правил зберігання та несвоєчасне проходження перереєстрації. Як наслідок, вилучено двадцять одиниць зброї та сім дозволів.

Зі слів Руслана Балика, поліцейські також здійснюють перевірки об’єктів дозвільної системи. Наразі проведено шість таких. Під пильним наглядом й транспортні засоби, аби не допустити незаконного перевезення зброї та вибухівки.

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