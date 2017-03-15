Новини Тернополя 

У Тернополі під час обшуку в аптеці знайшли фальсифіковані ліки

Redaktor Прокоментуй!

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1, 2 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.1 ст. 321-1(Зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
Під час розслідування встановлено, що працівники однієї з аптек обласного центру реалізовували лікарські засоби із вмістом наркотичних речовин без пред’явлення покупцями рецептів та в забороненій кількості.
Спільно з працівниками поліції проведено санкціонований обшук у складських приміщення цієї аптеки, де виявлено десятки протермінованих препаратів, а також таких, що мають візуальні ознаки фальсифікату. Серед них – упаковки парацетамолу, сульфацилу, цетрину та інші ліки, що користуються особливою популярністю серед споживачів.
Розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Тернопільської області

Можливо Вам сподобається:

Чи вдасться сьогодні Ользі Шахін вчергове підставити Сергія Надала? – тернополяни просять підтримки у суді

Redaktor Вимкнено

На Тернопільщині збільшується смертність населення від злоякісних захворювань

Redaktor Вимкнено

Сьогодні потрібні півтори сотні волонтерів для живого ланцюжка на Хресну дорогу

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *