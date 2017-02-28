У Тернополі під час змагань підліток отримав черепно-мозкову травму (відео)

Вчора близько десятої години вечора до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої допомоги, про те, що вони доправили в обласну дитячу лікарню 16-річного тернополянина із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, кома, суберальна гематома. До медичного закладу виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, травму неповнолітній отримав під час змагань в спортивному клубі, що по вулиці Івана Франка у Тернополі. Хлопець впродовж трьох років тренується у СК «Характерник» і цього дня був учасником змагань із боксу в рамках Кубку ім. Шухевича. Внаслідок нокауту суперника 16-річний тернополянин й отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Працівники поліції досліджують всі обставини інциденту та проводять перевірку.

Сюжет ІНТБ