Новини Тернополя 

У Тернополі під час змагань підліток отримав черепно-мозкову травму (відео)

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Вчора близько десятої години вечора до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої допомоги, про те, що вони доправили в обласну дитячу лікарню 16-річного тернополянина із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, кома, суберальна гематома.  До медичного закладу виїхала слідчо-оперативна група.

 Як з’ясувалося, травму неповнолітній отримав під час  змагань в спортивному клубі, що по вулиці Івана Франка у Тернополі. Хлопець впродовж трьох років тренується у СК «Характерник» і  цього дня був учасником змагань із боксу в рамках Кубку ім. Шухевича. Внаслідок нокауту суперника 16-річний тернополянин й отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Працівники поліції досліджують всі обставини інциденту та проводять перевірку.

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