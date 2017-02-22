У Тернополі п’яний чоловік погрожував своїй дружині

Охоронці порядку 20 лютого, близько 23-ї години, отримали повідомлення про сімейну сварку на проспекті Злуки.

Заявниця повідомила, що її чоловік повернувся додому нетверезим та вчиняє сварку, ображає її, погрожує. У квартирі інспектори виявили 29-річного тернополянина, який поводив себе агресивно.

Патрульні доставили громадянина до медичного закладу. Результат освідування на стан алкогольного сп’яніння – 1,16 проміле. А це майже у 6 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка відвезли до відділу поліції, де склали адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї).