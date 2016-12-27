У Тернополі п’яний водій потрощив авто, коли втікав від поліції

Під час патрулювання інспектори помітили на вулиці Замонастирського автомобіль ВАЗ 2101 з вимкненим габаритом. Подія трапилась 25 грудня, близько 2-ї години ночі.

Патрульні подали водію сигнал про зупинку, але він не відреагував і лише пришвидчився. Зрештою водій не справився з керуванням та в’їхав в огорожу. Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотесту виявився позитивним – 1, 56 проміле алкоголю в крові.

На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 – (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ст.126 – (Керування без відповідних документів) КУпАП. Автомобіль доставили для зберігання на штрафмайданчик

