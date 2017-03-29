Новини Тернополя 

У Тернополі ремонтуватимуть міст через колію

Maryana Прокоментуй!

Рішення про перекриття пішохідного мосту через залізничну колію станції «Тернопіль» від Привокзальної площі до вул. Вояків дивізії Галичина прийнято на засіданні виконкому. На цьому об’єкті триватиме ремонт з 3 квітня до 5 травня.

Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, під час обстеження спеціалісти виявили тріщини окремих елементів мосту і зношення сходових маршів. У зв’язку з цим було прийнято рішення розпочати поточний ремонт мосту з понеділка, 3 квітня.

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