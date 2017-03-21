У Тернополі розбарикадували відділення «Сбербанку»

У Тернополі працівники розбарикадували відділення «Сбербанку» й активно відтирають з нього фарбу після акції протесту, влаштованої активістами.

Сьогодні, 20 березня, у Тернополі працівники «Сбербанку» активно відмивають будівлю банку після акції влаштованої місцевими активістами.

Незважаючи на обмальовані скляні стіни та змуровану перед входом стіну, сьогодні банк запрацював у звичному режимі. Співробітники відділення «Сбербанку» своїми силами розблокували установу, пише Галас.

Нагадаємо, акція протесту проти російських банків відбулася по всій країні у суботу, 18 березня. Скляні стіни «Сбербанку» тернопільські активісти обмалювали різнокольоровою фарбою та обклеїли наліпками із закликом «забирати звідси гроші», а на головній вивісці англійською написали «кінець грі». Активісти палили файєри, час від часу щось вибухало та диміло, а потім зробили цементний розчин і будівельними блоками замурували вхідні двері у фінустанову.

Участь в акції взяли «Правий сектор» спільно з ВО «Свобода» та Національним Корпусом.