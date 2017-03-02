У Тернополі розпочали реконструкцію одного з найбільших парків

Цього тижня представники підрядної організації приступили до реконструкції входу у парк імені Тараса Шевченка.

Тут заплановано зняти наявну бруківку та плити та облаштувати нове покриття, відремонтувати підпірні стінки повністю переробити, облаштувати зовнішнє освітлення, влаштувати перголу, змінити озеленення.

Заплановано також оновити фасад будинку та прибудинкову територію за адресою Грушевського, 9, яка прилягає до площі. Згідно із проектно-кошторисною документацією реконструкція площі біля пам’ятника Степану Бандері обійдеться місту у майже 8 мільйонів гривень.