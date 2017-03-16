У Тернополі розшукують шахрая (фоторобот)

Співробітники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу шахрая. Зловмисник видурив мобільний телефон у неповнолітнього.

14 березня о дев’ятнадцятій годині до чергової частини відділу поліції звернувся 14-річний тернополянин. Хлопець розповів, що став жертвою невідомого зловмисника, котрий видурив у нього телефон.

На сходовій клітці між першим та другим поверхами в будинку №14 по вулиці Лесі Українки до школяра підійшов невідомий чоловік і попросив мобільний, щоб зателефонувати. Хлопець дав телефон, а пройдисвіт кинувся навтьоки.

Уважно придивіться до фоторобота зловмисника, якщо ви впізнали в ньому знайому вам особу, телефонуйте: (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18 або 102.