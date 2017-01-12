Новини Тернополя 

У Тернополі шукають експертів кримінальної справи

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Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний Центр МВС України оголошує відбір кандидатів:

– чоловіків для прийому на посаду судового експерта відділу досліджень у сфері інформаційних технологій з територіальним розташуванням у м. Тернопіль.

Умови:
– чіткий графік роботи (вихідні дні – субота, неділя);
– комфортні умови праці;
– вчасна виплата заробітної плати.

Вимоги до кандидата:
– повна вища технічна освіта за напрямками: інформатики, комп’ютерні технології (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст або магістр);
– знання комп’ютерної техніки, методів відновлення інформації, основи Microsoft Windows і Linux;
– комунікабельність;
– пунктуальність та відповідальність;
– вік від 25 до 35 років.

Телефонуйте: (0352) 27-12-68

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