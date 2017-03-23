У Тернополі сьогодні буде запеклий музичний батл

Традиційно щочетверга у арт-бар «Коза» виступають кращі молоді гурти з всієї України. І цей четвер не стане винятком, адже три рок-колективи приїдуть у файне місто, щоб позмагатися за місце у музичному конкурсі «Koza Music Battle». Це Mr.Frank із Бердичева, Komissiya з Києва та Брати Станіслава з Івано-Франківська.

«Ми група з провінційного містечка, де немає більше нічого робити окрім того, як грати», – розповідають про себе музиканти колективу Mr.Frank, які грають у стилі Garage Rock. В основу їх текстів покладені роздум про апатичність покоління, які в спробах щось змінити і усе це в досить абстрактній оболонці.

У складі київського гурту Komissiya четверо музикантів з різних міст України. Грають у стилі альтернативний рок/post-punk revival, вірять у глобальне відродження гітарного року та виступають проти безхарактерної музики та беззмістовного існування.

А рок-колектив Брати Станіслава з Івано-Франківська створений братами-близнюками. Грають виключно авторські твори українською мовою, здебільшого на соціальну тематику. Мають непереборне бажання потрапити на сцену Файного Міста і тому готові боротися за перше місце КМБ 17.

Бал розпочнеться 23 березня о 19.30 год. Місце проведення: арт-бар «Коза». Вхід вільний.