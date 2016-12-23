У Тернополі спіймали азербайджанця з незаконним товаром

22 грудня, близько обіду, на центральному ринку патрульні поліцейські виявили уродженця Азербайджану, який продавав ялинки на яких не були встановлені спеціальні чіпи. Нагадаємо, завдяки їм власник ялинки може перевірити дізнатися у якій місцевості вона росла. Документів на товар у чоловіка теж не було.

Зазначимо, що для законного ведення торгівлі новорічними деревцями у продавців мають бути транспортна накладна, дозвіл екоінспекції та маркування кожного дерева.

Також сьогодні патрульні поліцейські виявили на Мазепи чоловіка, який торгував ялинками у не спеціально відведеному для цього місці. В обох випадках патрульні викликали екоінспекцію та слідчо-оперативну групу для складання відповідних матеріалів.