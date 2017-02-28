У Тернополі спіймали чергового магазинного злодія

До тернопільських правоохоронців із заявою про крадіжку звернулась керуюча магазину. Жінка повідомила, що з торгового залу шляхом вільного доступу невідомий викрав чотири зубні щітки та лак для волосся.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу злодія. Виявилося, що на закупи пішов без грошей 36-річний тернополянин. Чоловік, до слова, із кримінальним минулим та наркозалежний. Товар, найімовірніше, він поцупив для того, аби продати та розжитися кількома купюрами.

Правоохоронці закликають власників крамниць, в яких покупці можуть самостійно брати товар з полиць, вжити застережних заходів для уникнення крадіжок, адже подібні випадки стаються досить часто.