У Тернополі спіймали чоловіка з закривавленими руками

20-річного жителя обласного центру спіймали у Тернополі працівники Управління поліції охорони. Зловмисник намагався проникнути в аптеку.

Незаконне проникнення зловмисника до приміщення попередили засоби сигналізації поліції охорони. На тривожний сигнал одразу вихала група реагування. Прибувши на об’єкт, поліцейські охорони заблокували магазин і почали обстежувати територію. На місці події вони виявили невідомого чоловіка із закривавленими руками. Згодом з’ясувалося, що молодик аби забратися всередину, розбив вікно аптеки.

Зловмисник помітивши поліцейських охорони, спробував втекти, однак його спіймали та доправили до Тернопільського відділу поліції, для документування злочину. Як встановили поліцейські, молодик в минулому вже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Триває досудове розслідування.

Шановні власники об’єктів торгівлі! Не слід нехтувати застереженнями правоохоронних органів, адже, обладнавши магазини засобами сигналізації та камерами відеоспостереження, ви будете впевненими у схоронності ваших товарів, а у випадках несанкціонованого проникнення до приміщень засоби сигналізації забезпечать швидке реагування озброєного наряду поліції охорони та затримання зловмисника.