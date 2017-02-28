У Тернополі спіймали дуже п’яного водія

«Водій Mercedes-Benz у стані алкогольного сп’яніння рухається по вулиці Острозького», – таке повідомлення отримали на планшет патрульні близько 16-ї години, 27 лютого.

Вказаний автомобіль відразу передали в орієнтування. Даний транспортний засіб інспектори зупинили на вулиці Подільській. З’ясувалося, що водій при собі не мав жодних документів. Нечітка мова і різкий запах алкоголю вказували на те, що водій – напідпитку.

Охоронці порядку запропонували водієві пройти освідування на алкотесті драгер. Результат – 2.03 проміле алкоголю в крові. А це майже у 10 разів перевищувало допустиму норму. На водія склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.126 (Керування без відповідних документів).