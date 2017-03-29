Новини Тернополя 

У Тернополі спіймали двох “домушників”

Maryana Прокоментуй!

Виклик про те, що невідомі особи проникли до будинку на вулиці Гайовій, патрульні поліцейські отримали близько 23-ї години ночі, 27 березня.

Полісмени оперативно прибули на місце події. Підійшовши до будівлі, вони побачили всередині 2-х чоловіків та оперативно затримали їх. Невідомі залізли до будинку, розбивши вікно. Ймовірно, вони намагалися вкрасти газовий котел, щоб потім здати його на металобрухт.

Правопорушників патрульні доправили до відділку поліції. Там вдалося встановити їх особи. Обом ще немає 30-ти років. Один з них вже притягувався до відповідальності за крадіжку мобільного телефону.

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