У Тернополі спіймали двох молодиків, які займалися грабежами

Повідомлення від лікаря дитячої обласної лікарні про те, що до них поступив 16-річний тернополянин з тілесними ушкодженнями надійшло 28 лютого, близько 22-ї години.

Інспектори відібрали пояснення у потерпілого. З’ясувалося, що неподалік залізничного вокзалу, у нього виник конфлікт з 2-ма невідомими особами. Один з них вдарив його у ділянку носа.

«Батько розповів, що у сина ще викрали телефон і так залякали його, що він побоявся про це нам розповісти», – каже інспектор патрульної поліції. Патрулюючи на вулиці Пушкіна, близько 4-ї години ранку, полісмени помітили двох підозрілих громадян. Патрульні зупинилися, щоб перевірити їх особи. Коли охоронці порядку запитали, що вони так пізно роблять на вулиці, чоловіки почали називати різні версії. Що й насторожило патрульних. При поверхневій перевірці, інспектори виявили 7 чеків з ломбарду. Серед них і на мобільний марки, яку викрали у 16-річного хлопця. Полісмени звірили серійний номер – усе співпало. Патрульні доправили осіб до відділку поліції і передали слідчому.