У Тернополі спіймали молодика, який “плювати хотів” на закон

Уночі, 9 січня, на вулиці Танцорова патрульні помітили автомобіль Volkswagen Transporter , що порушив ПДР. Вони підійшли, щоб усунути правопорушення. Однак водій зачинився в автомобілі, відмовився пред’являти документи та не реагував на законні вимоги інспекторів.

Згодом з’ясувалося, що даний громадянин неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності . Від початку травня минулого року на нього склали аж(!) 24 адміністративних матеріали.

Зокрема, 4 протоколи за ст. 185 (Злісна непокора) та 3 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Також винесли 4 постанови за ст. 126 (Керування автомобілем без відповідних документів) та 13 – за ст.122 ( порушення ПДР) КУпАП.