Новини Тернополя 

У Тернополі спіймали молодика, який “плювати хотів” на закон

Maryana Прокоментуй!

Уночі, 9 січня, на вулиці Танцорова патрульні помітили автомобіль Volkswagen Transporter , що порушив ПДР. Вони підійшли, щоб усунути правопорушення. Однак водій зачинився в автомобілі, відмовився пред’являти документи та не реагував на законні вимоги інспекторів.

Згодом з’ясувалося, що даний громадянин неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності . Від початку травня минулого року на нього склали аж(!) 24 адміністративних матеріали.

Зокрема, 4 протоколи за ст. 185 (Злісна непокора) та 3 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Також винесли 4 постанови за ст. 126 (Керування автомобілем без відповідних документів) та 13 – за ст.122 ( порушення ПДР) КУпАП.

Можливо Вам сподобається:

У дитячих садках Тернополя займаються вимаганням грошей

Redaktor Вимкнено

Афіша Тернополя на 21 березня

Redaktor Вимкнено

Люстрація у Тернополі: скандал із дерибаном землі дійде і до Тягнибока

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *