У Тернополі спіймали наркомана, який варив вдома опій і заважав сусідам

Три з половиною кілограм макової соломки та десять грам опію вилучили правоохоронці у тернополянина, 1980 року народження. Усю цю наркотичну сировину чоловік зберігав за місцем проживання.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, до них неодноразово надходили скарги від невдоволених мешканців будинку, де жив наркоман. Люди жалілися на різкий специфічний запах з квартири, на розкидані по під’їзді шприци та сторонніх підозрілих людей біля будинку.

Відповідно до рішення суду правоохоронці провели 24 січня обшук помешкання підозрюваного і вилучили макову соломку та опій. Усе це вони передали на аналіз до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Як каже Михайло Димида, в поле зору поліцейських чоловік потрапляє не вперше. Він уже близько 15 років стоїть на обліку в наркодиспансері, притягувався до відповідальності за майнові злочини, а також за зберігання, розповсюдження наркотиків та утримання наркопритонів. Три роки тому звільнився з місць позбавлення волі, але на шлях виправлення не став.

Правоохоронці перевіряють причетність тернополянина до скоєння інших злочинів та незаконного збуту наркотичних засобів. Після експертизи вилученого поліцейські звертатимуться до суду задля обрання наркоману міри запобіжного засобу.

Михайло Димида звертається до людей не бути байдужими і співпрацювати з їхнім відділом. Про факти незаконного збуту, вживання чи виготовлення наркотиків можна повідомляти за адресою: Тернопіль, вул. Валова, 11, каб. №907 або за номерами -(0352) 27-13-81, 27-17-27.