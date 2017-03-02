У Тернополі спіймали парочку, яка розраховувалася фальшивими грішми

Близько обіду, на службу 102 зателефонував водій таксі і поскаржився, що клієнти дали йому підроблені гроші. Фальшивку він помітив не відразу, відтак наздогнати вже їх не зміг.

Патрульні приїхали до заявника і відібрали пояснення. Громадянин детально описав чоловіка і жінку, яких підвозив за вказаною адресою. Інспектори взялися обстежувати прилеглу територію. В одному із торгових центрів, на вулиці Живова, вони виявили 2 осіб, які підходили по орієнтуванню.

«Чоловік не заперечував вини і сказав, що мабуть помилився і був згоден повернути гроші таксисту», – розповідає інспектор патрульної поліції. Ми встановили осіб. З’ясувалося, що 31-річний чоловік раніше судимий. Заявника та підозрюваного патрульні доправили до відділку поліції та передали слідчому.